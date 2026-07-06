¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Nuevo MinHacienda anticipa cambios en la fórmula del aumento

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027 ya empezó. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que el país debe retomar una política salarial “racional”, en la que los incrementos estén sustentados en el comportamiento de la inflación y el crecimiento de la productividad.
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En una entrevista con 6 AM de Caracol Radio, el futuro jefe de la cartera de Hacienda afirmó que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios económicos. “Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”, señaló.