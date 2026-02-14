Video | ¿Bien expulsado? Así fue la entrada irresponsable de Francisco Chaverra que dejó al DIM con 10 en el partido contra Pereira

Sin embargo, Chaverra llegó mal desde atrás y, por un lado, empujó al rival por la espalda para que fuera al suelo, mientras que de otra parte lo pisó en el Talón de Aquiles. La jugada terminó en la anotación que abrió el marcador en el Atanasio porque el árbitro dio la continuidad, a pesar de la falta.

Chaverra vio la roja casi un minuto después de que el delantero del Pereira, Marco Pérez, anotó el tanto que puso en ventaja al elenco matecaña. La jugada de la anotación de los dirigidos por Arturo Reyes empezó con un error en el ataque del cuadro antioqueño que terminó en un contraataque que inició Yuber Quiñones, a quien Francisco intentó marcar de atrás para cortar la jugada.

Una irresponsabilidad del futbolista vallecaucano Francisco Chaverra dañó el plan de trabajo que el entrenador del Medellín, Alejandro Restrepo, había hecho para el partido contra el Deportivo Pereira, válido por la séptima fecha del Apertura 2026. Corría el minuto 27 del encuentro cuando el central del partido, Andrés Rojas, lo expulsó.

Inicialmente, Francisco Chaverra recibió tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al juez central del encuentro para que revisara la situación. En las imágenes se vio la pisada en la parte de atrás del pie. El árbitro cambió la decisión y lo expulsó por juego peligroso.

De esa manera, el Medellín quedó con un jugador menos en un partido que, hasta ese momento tenía controlado y en el que había generado más opciones de gol. Sin embargo, por la falta de efectividad de los atacantes de El Poderoso. Cuando salió de la cancha, rumbo al camerino, Chaverra fue silbado por los aficionados que estaban en el estadio, quienes en los últimos días han expresado su descontento con el jugador.

En redes sociales, muchos comentan que es un futbolista perezoso, que no regresa cuando tiene que marcar y que parece jugar sin contexto. Por eso, lo han criticado de manera abierta e incluso, cuando lo han visto en centros comerciales, le han pedido que se vaya del equipo.

La expulsión de Francisco Chaverra fue la quinta más rápida en lo que va del Apertura 2026. Por delante tiene las rojas que le sacaron a Junior Hernández, del Tolima, cuando iban cuatro minutos de un partido; la que recibió Yony González, del Medellín, ante Cali a los siete minutos; la de Sebastián Rodríguez del Cúcuta cuando iban 16 minutos de un encuentro y la de Nicolás Gil, del Pasto, que vio la máxima penalización a los 26 minutos.