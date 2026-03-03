¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

Colombia arrancó el 2026 con un dato histórico, la tasa de desempleo de enero fue de 10,9%, el mejor registro para ese mes en 25 años.
La cifra, publicada por el Dane, marca una caída de 0,7 puntos porcentuales frente a enero de 2025, en un mes que suele ser el más complejo del calendario laboral.
El resultado llega tras un 2025 que cerró como el mejor año de empleo en el siglo XXI. Sin embargo, el nuevo año empieza en medio de tensiones por cuenta del salario mínimo, que subió 23,7%; además, se implementa la reforma laboral aprobada el año pasado, que encareció los recargos nocturnos y dominicales, y avanza la reducción de la jornada semanal hacia 42 horas.
