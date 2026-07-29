El negocio de la ropa usada por internet ya mueve más de US$9 millones en Colombia; Medellín es la segunda en compras

Una blusa que ya no se usa, unos tenis olvidados en el clóset o un vestido que solo se estrenó una vez pueden convertirse en una fuente de ingresos. Lo que hace algunos años parecía un mercado marginal, hoy mueve más de US$9 millones al año en Colombia y reúne a cerca de 300.000 vendedoras, que han encontrado en la moda circular una oportunidad de negocio.
Así lo reveló el informe De Primera Mano sobre la Segunda Mano 2026, elaborado por GoTrendier, según el cual, solo durante 2025, Colombia registró cerca de 500.000 nuevos usuarios, consolidándose como uno de los ecosistemas de reventa digital más grandes de América Latina y el mercado que concentra la mayor parte de las transacciones regionales de la plataforma.
Puede leer: Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás?
“Durante años hablamos de la ropa como un gasto. Hoy vemos que también puede convertirse en un activo para los hogares. Los datos muestran que existe una economía real, con ingresos medibles, miles de vendedores activos y un comportamiento de consumo que evoluciona rápidamente e influye sobre el desempeño económico del país”, afirmó Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia.