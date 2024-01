“Vea, sectores como el siderúrgico, el metalmecánico y la construcción, se han estado trabajando, otros sectores como el cuero, el calzado y las manufacturas, también, y pregúnteles por el arancel del 40% a las importaciones. La gente saltó en su momento, pero la utilización de la capacidad instalada está al máximo por parte de los productores. Encontramos que no había mano de obra suficiente, que no había capacitaciones suficientes, además, la medida arancelaria la podemos utilizar al 100%, ahora se están recuperando los inventarios. Claro que disminuyeron las importaciones, pero las que tenían problemas por prácticas desleales de comercio y que competían con la producción nacional”.

Hablando de comercio exterior, ¿de cuánto fue ese comercio con Venezuela el año pasado y cuánto se proyecta este 2024?

“Venezuela va a ser el país de mayor crecimiento en los próximos 15 años y eso va a significar una relación profundamente virtuosa. A final de este Gobierno vamos a llegar a cerca del 60% de lo que se comerció en las mejores épocas. El año pasado cerramos en unos 850 millones de dólares. Eso ya es muy representativo porque pasamos de 600 millones de dólares en el año 2022 y ahora a 850 millones, y la proyección para este año que apenas comienza está entre 1.600 millones y 1.800 millones de dólares, porque se incorporarán nuevos sectores productivos complementarios como la siderurgia, la petroquímica y el sector automotor” (ver Para saber más).

En lo que sí le ha ido bien es en el turismo. El número de visitantes creció 23%, ¿cuénteme a qué se debe ese repunte?

“Me toca cobrar victorias tempranas. En la industria el capital no es plastilina y esa es la tarea brava porque las máquinas no se vuelven dinero automáticamente, y el dinero no se vuelve máquina, para hacer nuestro proceso de desarrollo, se requiere tiempo. En cambio, el turismo tiene unos efectos de corto plazo tan bellos, pero no porque sea capital plastilina, sino porque el capital nuestro ya existe, tenemos biodiversidad, comunidades ancestrales, y un desarrollo en regiones como el Eje Cafetero. Tenemos una estrategia: El País de la Belleza y con eso estamos promoviendo las inversiones y el desarrollo, logramos una transformación productiva importante y llegamos el año anterior a 5,5 millones de turistas”.

Entonces, ¿en cuánto van a cerrar a final del gobierno Petro?

“Nos proponemos 7,5 millones de turistas al final de nuestro periodo, pero le voy a contar algo. No vamos a cerrar con esa cifra, por lo menos llegaremos a los 8 millones”.