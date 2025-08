Las duras frases con que Uribe confrontó a la juez y apeló su condena de 12 años

—No se meta con mi familia– dijo el expresidente Álvaro Uribe, cuando la jueza Sandra Liliana Heredia insinuó que su hijo Tomás había filtrado la sentencia.

En ese tono inició la audiencia que dejó en firme la condena, en primera instancia, contra el político de 73 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La tensión estaba cantada. El primer cruce ocurrió, incluso, antes de hablar de la condena.

El correo con la sentencia, un documento de 1.114 páginas, apenas había llegado a las partes involucradas: eran las 10:55 de la mañana de ayer y, minutos después, Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente, publicó en sus redes sociales una protesta por el monto de la pena.

Le puede interesar: “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”: así fue la sustentación oral de Álvaro Uribe ante la jueza Heredia

La orden de la juez Heredia había sido clara: la decisión no podía ser filtrada.

El documento, en todo caso, terminó en poder de los periodistas antes de que ella lo expusiera. La togada no ocultó su molestia.

—Tengo entendido que alguno de los hijos del procesado, que no tuvo la gallardía de venir a acompañarlo acá, sí tuvo tiempo para hacer publicaciones en mi contra en redes sociales –apuntó Heredia.

La audiencia apenas comenzaba y el expresidente no tenía el uso de la palabra. No se contuvo:

—Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia.