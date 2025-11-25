Reservas de Canacol fueron ajustadas a la baja tras auditoría de DeGolyer and MacNaughton

Las reservas probadas de gas de Canacol Energy se ajustaron a la baja en Colombia tras una auditoría independiente realizada por la firma internacional DeGolyer and MacNaughton (D&M), una de las consultoras más reconocidas en certificación de hidrocarburos.
La revisión se enfocó en los bloques clave de la compañía —Esperanza, VIM-5 y VIM-21 (bajo Magdalena)— y comparó las cifras reportadas por la consultora BGEC al 31 de diciembre de 2024.
