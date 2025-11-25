Juan Tello, Luis Almanza y Soren de Luque, el aporte de Paisas a la Selección Colombia

La Selección Colombia que dirige Tomás Díaz trabaja en Cali para el duelo ante Venezuela, por las clasificatorias al Mundial FIBA Catar 2027. Paisas, el equipo antioqueño que está clasificado a la final de la Liga Profesional aporta tres jugadores a la nómina de 12 seleccionados por Díaz. Ellos son Juan Diego Tello, Soren de Luque y Luis Almanza.
A ellos se unen figuras como Jaime Echenique, Hansel Atencia y Braian Angola, quienes juegan en Europa, junto a Andrés Ibargüen (Peñarol, Uruguay), Romario Roque, Michael Jackson y Andrés Millán de Caribbean Storm, junto a Cristian Solís y Alejandro Minota de Toros del Valle.
“Estamos muy contentos, con mucha motivación para buscar buenos resultados, está el equipo completo y siempre que nos reunimos los mejores jugadores intentamos representar al país de la mejor manera. El sueño es lograr la clasificación al Mundial y por eso vamos muy motivados y con ilusión de alcanzar el objetivo”, comentó Juan Diego Tello, el capitán de Paisas y el jugador más experimentado de la Selección.
De igual manera, mencionó que “llegar con continuidad en la Liga Profesional es muy importante, todos estamos en competencia y llegamos con ritmo y minutos de juego”.
La Fiba en su página oficial publicó sobre Colombia que “llega fuerte, ya que ganó su último enfrentamiento durante las eliminatorias de la AmeriCup. Con esa base, los colombianos son capaces de desafiar a cualquiera. Llegaron a la Segunda Ronda de las Eliminatorias al Mundial 2023, lo que demuestra que es un candidato legítimo para dar la sorpresa”.