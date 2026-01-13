¿Regreso a clases más caro? La lista de útiles escolares subiría hasta 20% en 2026 frente a 2025

El arranque del calendario escolar es uno de los momentos de mayor presión para el bolsillo de los hogares. Miles de familias ajustan cuentas para cubrir la compra de útiles, que van desde cuadernos, libros y carpetas, hasta colores, lápices, esferos y borradores, sin dejar de lado maletas, loncheras y cartucheras.
Un sondeo realizado por La República muestra que, en esta temporada, los precios de estos productos podrían registrar incrementos de hasta 20%, encareciendo el regreso a clases.
Cabe aclarar que, según analistas, entre los factores que impulsan el alza está el aumento del salario mínimo, principalmente porque impacta en costos de producción, logística y comercio minorista, según destacó Jhon Torres, analista económico.
“El efecto estacional también influye. La temporada escolar concentra la demanda en un periodo corto, y esto facilita que los comercios trasladen costos más rápidamente, sobre todo cuando hay presión de inventarios”, complementó.
Sin embargo, para Silvio Castro, gerente general de Scribe, los precios de la temporada no se van a ver alterados debido a que la planeación de los mismos está hecha desde antes del alza del mínimo, con un incremento mucho menor.