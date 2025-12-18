Demanda sacude a Hollywood: aseguran que nieta de Elvis Presley es la madre biológica de un hijo de John Travolta

Una nueva controversia sacude a Hollywood tras una denuncia judicial que involucra a John Travolta, a la familia de Elvis Presley y al origen biológico de Ben Travolta, el hijo menor del actor. La acusación fue presentada por Brigitte Kruse, exsocia comercial de Priscilla Presley, y salió a la luz a través de documentos divulgados por varios portales, entre ellos TMZ.
Según esos documentos, citados por TMZ, John Travolta y su fallecida esposa, Kelly Preston, habrían recurrido al uso de óvulos de Riley Keough, actriz e hija de Lisa Marie Presley, para concebir a su tercer hijo, quien hoy tiene 15 años. De acuerdo con la denuncia, esta práctica se habría dado tras descartar óvulos previamente donados por la propia Lisa Marie Presley.