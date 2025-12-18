¿Cómo ingresó la descomunal cantidad de pólvora al Atanasio Girardot en la final de Copa y quiénes responderán por estos hechos?

Por lo menos desde hace una semana en redes sociales, en grupos y conversaciones de hinchas corría el rumor de que en el partido de vuelta de la final de Copa Colombia entre Medellín y Nacional la cantidad de pólvora iba a ser descomunal. Incluso varios se ufanaron de conocer la cifra gastada en pirotecnia: más de 30 millones, según vociferaron, solo en la tribuna Norte. Esa cifra, en todo caso, parece que se quedó corta. Entérese: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional La cantidad de pólvora detonada al interior del estadio en el partido de este miércoles 17 de diciembre superó por lejos cualquier otro caso en la historia en el que se haya quemado pirotecnia en medio de un partido en el Atanasio Girardot, y tal vez incluso en cualquier otro estadio en Colombia. La pólvora en las tribunas empezó a estallar masivamente 15 minutos antes de la hora pactada para el inicio del juego, que tuvo que postergarse durante 14 minutos porque las detonaciones y el humo ni siquiera permitían tener una visibilidad de un metro en la cancha. Los comentaristas esperaban que tras el pitazo inicial la pólvora cesara y el humo se disipara, pero nunca ocurrió. Aunque hubo detonaciones en las cuatro localidades, fue en Norte donde la pirotecnia no cesó nunca; los voladores, tacos y bengalas siguieron estallando en todo el primer tiempo, menguaron apenas en el entretiempo y volvieron a traquear prácticamente todo el segundo tiempo.

En las tribunas, los hinchas que fueron a ver fútbol se tapaban desesperados por el humo que no lograba disiparse. Incluso los comunicadores en las cabinas reportaron afectaciones respiratorias. Pero lo peor vino después. Con esa misma pólvora con la que intentaron darle “color” a la final, los barristas armaron una batalla campal y en varios videos que circulan en redes sociales se ve cómo convirtieron la pólvora en un arma para herirse entre hinchas, mientras las familias huían de las tribunas y en la cancha los jugadores de Nacional corrían a resguardar a sus familias. Hay un par de videos en los que se ve incluso cómo la pólvora detonó cerca del profe Luis Fernando Montoya, invitado de honor al partido que terminó siendo evacuado de manera angustiosa ante los desmanes presentados.

Y la pregunta inevitable entonces es, ¿cómo entró toda esa cantidad de pólvora?, ¿cómo pasaron los supuestos controles de los anillos en el perímetro del estadio?, ¿cómo es que nadie la vio?, ¿cómo nadie lo anticipó, si incluso en redes sociales se ufanaban abiertamente de dichos “preparativos”?

Según un testimonio entregado a EL COLOMBIANO, desde las horas de la tarde de este miércoles llegó un camión grande cargado de pólvora y luces que se ubicó cerca al estadio de atletismo a descargar. El camión, no solamente taponó el paso que da hacia los módulos de los venteros afectándoles sus ventas, sino que según el testimonio descargó tranquilamente la pólvora, a plena luz del día, a la vista de todo el mundo. Esto ocurrió específicamente en la carrera 70 con 48-373 frente a la pista de atletismo. ¿Nadie lo vio?, ¿nadie vio pasar a las personas que desde ese punto caminaron con las cajas de pirotecnia hasta el interior del estadio?, ¿era un camión de la logística oficial del evento? Pero, aún dejando de lado lo del camión, decenas de kilos de pólvora tuvieron que pasar por los torniquetes en manos de los hinchas que ingresaron al partido. Hay que aclarar que esta logística es responsabilidad directa de los clubes.

Previamente la alcaldía había anunciado un operativo con tres anillos de seguridad para el ingreso al escenario, 1.800 policías y la operación del Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado directamente en el estadio y ejerciendo control en los alrededores del Atanasio. Como balance, las autoridades señalaron que incautaron 1.200 kilos de pólvora. A juzgar por lo visto, fue la “menuda” que dejó de colarse en el estadio, porque la cantidad que se detonó sugiere que fueron toneladas.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, aseguró en rueda de prensa este jueves 18 de diciembre, que si bien hubo una pirotecnia aprobada que hacía parte del evento, la mayor parte que se detonó ingresó de manera clandestina. Incluso corroboró lo del camión, señalando, además, que no fue uno sino al menos tres camiones de acarreos los que terminaron ingresando pólvora. Por estos hechos, según Villa, iniciarán procesos para determinar quiénes fueron los responsables de que esto ocurriera. Las respuestas de Villa, sin embargo, dejaron todavía muchas más dudas. ¿Hubo funcionarios en el estadio que permitieron por acción u omisión el ingreso de pólvora?, ¿cómo es posible que el Distrito no logre ejercer ningún control en el máximo escenario deportivo de la ciudad y en un evento semejante, más allá de la responsabilidad logística que les compete a los clubes? Le puede interesar: Periodista de Telemedellín fue agredida en medio de los hechos violentos en el Atanasio: “Apaga o se la daño” También le consultamos al Área Metropolitana si midió el impacto causado por las detonaciones durante al menos dos horas y media de manera ininterrumpida. Otros testimonios recogidos señalan haber sido testigos de graves afectaciones de la fauna. Y es que cerca del estadio está el Cerro El Volador, hábitat de casi 200 especies de aves, además de especies como el zorro y la zarigüeya. La entidad no ha respondido aún si tiene un balance de las afectaciones a la calidad del aire y a la fauna local. En el estadio hubo cuatro personas con lesiones por pólvora. En cuanto a la calidad del aire, desde el Área Metropolitana indicaron que “además de las Nubes de Ciudadanos Científicos, no registraron aumentos significativos en sus concentraciones, que pudieran ser atribuidos al uso de pólvora durante el evento deportivo. Cabe resaltar que los índices de calidad del aire se mantuvieron en valores de calidad de aire Buena (Índice de Calidad del Aire-ICA verde) y Aceptable (ICA amarillo)”.

