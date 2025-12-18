¿Cómo ingresó la descomunal cantidad de pólvora al Atanasio Girardot en la final de Copa y quiénes responderán por estos hechos?

Por lo menos desde hace una semana en redes sociales, en grupos y conversaciones de hinchas corría el rumor de que en el partido de vuelta de la final de Copa Colombia entre Medellín y Nacional la cantidad de pólvora iba a ser descomunal. Incluso varios se ufanaron de conocer la cifra gastada en pirotecnia: más de 30 millones, según vociferaron, solo en la tribuna Norte. Esa cifra, en todo caso, parece que se quedó corta.
La cantidad de pólvora detonada al interior del estadio en el partido de este miércoles 17 de diciembre superó por lejos cualquier otro caso en la historia en el que se haya quemado pirotecnia en medio de un partido en el Atanasio Girardot, y tal vez incluso en cualquier otro estadio en Colombia.
La pólvora en las tribunas empezó a estallar masivamente 15 minutos antes de la hora pactada para el inicio del juego, que tuvo que postergarse durante 14 minutos porque las detonaciones y el humo ni siquiera permitían tener una visibilidad de un metro en la cancha. Los comentaristas esperaban que tras el pitazo inicial la pólvora cesara y el humo se disipara, pero nunca ocurrió. Aunque hubo detonaciones en las cuatro localidades, fue en Norte donde la pirotecnia no cesó nunca; los voladores, tacos y bengalas siguieron estallando en todo el primer tiempo, menguaron apenas en el entretiempo y volvieron a traquear prácticamente todo el segundo tiempo.