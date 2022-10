En campaña, Gustavo Petro dijo que su reforma tributaria recaudaría $50 billones; durante la etapa como presidente electo se atrevió a decir que podría ser más ambiciosa, abriendo la puerta a $75 billones; tras radicarla en el Congreso se habló de $25 billones; para primer debate ya iba en $22 billones; y ayer se anunció que será de $20 billones.

Así las cosas, el proyecto más ambicioso del presidente se reducirá, cuanto menos, en $30 billones respecto a la idea original. En las reuniones de las últimas semanas los partidos que se adhirieron a la bancada de Gobierno se pararon en la raya y el ministerio de Hacienda accedió a tocar dos puntos claves para no perder su respaldo.

El primero es el impuesto a las pensiones altas, del que algunos analistas consideraban tendría un bajo recaudo en comparación con el alto impacto sobre la favorabilidad del Gobierno. Los liberales advirtieron que no lo apoyarían, mientras miembros del Partido de la U y del Conservador pidieron revisarlo. Incluso la procuradora Margarita Cabello sentó su posición en contra.

En este contexto, el Gobierno desistió de la idea. El presidente Petro dijo que tras reuniones con los ponentes –de los partidos de Gobierno– de la tributaria, se decidió no incluir el impuesto en cuestión de cara al último debate en plenarias de Senado y Cámara. El ajuste quedará plasmado en la ponencia, que estará lista a mediados de la próxima semana.

“Es muy positiva esta modificación. Varios tributaristas y constitucionalistas decían que esto no era posible y se trataba de un manejo que no estaba acorde a la Constitución; los tributaristas manifiestan que ya la persona que está pensionada, en su etapa de cotizaciones realizó aportes al sistema”, analizó Christian M. Chaura, gerente y fundador de Pensiónate ABC, firma especializada en asesoría pensional.

Con la estrategia el Gobierno buscaba gravar progresivamente las mesadas superiores a $10 millones mensuales, de las cuales gozan menos de 18.000 personas, es decir, alrededor del 1% de los pensionados, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Chaura piensa, eso sí, que a futuro debe ponerse la lupa en los subsidios a las pensiones altas y a los regímenes especiales, que a su gusto son el gran “pero” del sistema.

No convence

Esto va acompañado del segundo ajuste que anunció el Gobierno. “Modificamos la tributación del sector de hidrocarburos (...) se mantiene el que las regalías en toda la industria minera no sean deducibles del impuesto de renta (...) segundo, modificamos la sobretasa al impuesto de renta, que para el sector petrolero y carbonífero dependerán de los precios internacionales (...) entre más bajo no habrá sobretasa”, reveló el Jefe de Estado.

La noticia se da luego de las duras advertencias de los gremios de petróleo y carbón al país sobre los efectos adversos que tendría la reforma en las inversiones, la generación de empleo y la transferencia de recursos a las regiones productoras.

No obstante, el ajuste no termina de convencer. “Frente a los anuncios del Gobierno Nacional sobre los últimos cambios en la propuesta de reforma tributaria, nos preocupa la insistencia sobre la no deducibilidad de las regalías. Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera”, apuntó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Según él, la prohibición de deducir las regalías genera “una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo”.

En defensa de la modificación, el presidente Petro argumentó que los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1986, son propiedad pública, y cuando esta permite su explotación tiene derecho a unas regalías que no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen las concesiones.

Resta esperar por la llegada de la reforma a plenarias del Congreso, donde no se descartan nuevos ajustes porque incluso partidos de Gobierno como el Conservador no están del todo contentos con cambios puntuales para el régimen de zonas francas, el impuesto al patrimonio y el Régimen Simple.