¿Se cae la reforma pensional? Acta fue aprobada sin cumplirse el quórum requerido, según representantes de oposición

La reforma pensional sigue en vilo, pues ya cumplido por parte del presidente de la Cámara de Representantes el plazo dado por la Corte Constitucional para entregar las actas, ahora toca esperar si el alto tribunal hunde o aprueba el proyecto de ley cuyo trámite se ha enredado por algunos vicios de procedimiento.

Para congresistas de la oposición, es casi inminente el hundimiento de la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional debido a un error al momento de la aprobación del acta 256 del 27 de junio de 2025.

Lea también: Cámara envía a la Corte actas de la reforma pensional en medio de disputa por vicios de trámite

En las actas enviadas por Julián David López Tenorio, presidente de la Cámara de Representantes, a la Corte Constitucional, se menciona que esta fue aprobada con 76 votos con un quórum deliberatorio.

Este detalle tendría en vilo la iniciativa, pues según denunció el representante Andrés Forero, se requiere otro tipo de quórum para dicha acta fuera aprobada.

“En su desespero el presidente de @CamaraColombia se puso creativo y plantea que un acta se puede aprobar con menos votos (76) que el que se requiere para tener quórum decisorio (94)”, posteó el congresista del Centro Democrático en su cuenta de X, agregando que “el afán y la chambonería del gobierno hoy tiene enredada la pensional”.