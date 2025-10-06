Reforma pensional pondría en riesgo $170 billones del ahorro de los trabajadores colombianos, alerta Anif

Una fuerte alerta sobre el impacto que podría tener la reforma pensional en el ahorro de los trabajadores colombianos emitió recientemente el centro de estudios económicos Anif. Según su análisis, dicho ahorro podría reducirse en cerca de $170 billones hacia 2040, una cifra equivalente al recaudo de 10 reformas tributarias, tomando como referencia la Ley de Financiamiento presentada el 1.º de septiembre de 2025.
De acuerdo con el organismo, el nuevo sistema de pilares establecido en la Ley 2381 de 2024 —que reemplazará el esquema de multifondos actual— afectará la capacidad de acumulación del ahorro pensional y reducirá los recursos disponibles para la inversión productiva y el financiamiento del desarrollo económico.
Puede leer: Polémica por propuesta de Colpensiones para trasladar desde los fondos privados ahorros de trabajadores
Esa advertencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, a julio de este año, los fondos privados de pensiones (AFP) administraban más de $508 billones pertenecientes a cerca de 20 millones de afiliados. Sin embargo, José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que ese ahorro, que actualmente equivale a más del 27% del producto interno bruto (PIB), podría disminuir en cerca de 10 puntos porcentuales en el mediano plazo como consecuencia de la reforma.