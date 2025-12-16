Cámara arranca primer debate de la ley que busca bajar impactos de las tarifas de energía en Colombia

Este martes 16 de diciembre de 2025, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes definirá el rumbo de la ley de tarifas de energía en Colombia, un proyecto de iniciativa del Ministerio de Energía que busca introducir cambios estructurales al sistema eléctrico. La Comisión aprobó el pasado lunes 15 diciembre la ponencia positiva del proyecto de ley. No obstante, decidieron aplazar el debate del articulado para este martes 16 de diciembre, ya que se aproxima el cierre de la agenda legislativa. Le puede gustar: Gobierno quiere habilitar a las plantas térmicas para vender excedentes de gas importado: aquí los detalles José Octavio Cardona, del Partido Liberal y ponente de la iniciativa, es el encargado de la ponencia del proyecto de ley.

La oposición denuncia presiones

En medio de la discusión, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edinson Vladimir Olaya, denunció que, durante el debate del proyecto de ley sobre tarifas de energía en la Comisión Quinta, se habrían presentado presuntas presiones por parte del Gobierno nacional. Según señaló, estas acciones podrían estar afectando el derecho al voto y la participación de algunos congresistas que han expresado su desacuerdo con la iniciativa, denuncia que realizó junto al representante Óscar Villamizar De acuerdo con el cronograma legislativo, el avance del proyecto tendrá una pausa obligada. Tras la votación de la primera ponencia, el Congreso entrará en receso, por lo que el segundo debate se retomaría en abril de 2026, cuando se presente y discuta una nueva ponencia.

La iniciativa es presentada como una reforma estructural orientada a modernizar el marco regulatorio de los servicios públicos, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica en todo el país.

Cambios a las leyes de servicios públicos y al marco regulatorio

En un comunicado oficial, el Ministerio de Minas y Energía explicó que el proyecto introduce reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994. El objetivo, según la cartera, es “garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía”, al tiempo que se promueve la sostenibilidad financiera del sistema. La propuesta también se articula con la transición energética justa y con las políticas de adaptación al cambio climático, incorporando criterios sociales y ambientales en la regulación del sector eléctrico.

Subsidios, tarifas diferenciales y facturas más claras

Entre los principales cambios planteados se encuentra la redefinición de los criterios para la entrega de subsidios, con un enfoque técnico y transparente que asegure que los recursos públicos lleguen realmente a los hogares que los necesitan. El proyecto contempla, además, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables y para las denominadas industrias verdes. Entérese: Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería? Otro punto central es la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, con el fin de ofrecer recibos más claros y proteger el bolsillo de los usuarios. También se incluyen mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales que buscan reducir la volatilidad del precio de la energía.

Mitigar la “Opción Tarifaria” y ampliar la participación en la Creg