Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello

El hecho de intolerancia entre un motociclista que se pasó un semáforo en rojo y el otro que le recriminó por esa acción ante el posible riesgo de accidente, registrado en el barrio Las Granjas, de Bello, había quedado sin un desenlace claro, teniendo en cuenta que el video que se hizo viral en las redes sociales solo quedó hasta un determinado punto.
Este diario se puso a indagar sobre los detalles de este altercado y su conclusión, y fuentes cercanas a la Secretaría de Movilidad de Bello dieron algunos detalles sobre lo que sucedió después de este incidente, resolviendo algunas inquietudes como si se hizo presente la Policía en el sitio y si el motorizado intimidado finalmente se pudo retirar del lugar.