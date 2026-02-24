Las figuras que lucharán por el título de la Vuelta al Tolima-2026

Después de las emociones vividas durante el Campeonato Nacional en Cundinamarca, en el que Egan Bernal (Ineos) retuvo en Zipaquirá el título de ruta élite, la actividad del ciclismo en carretera se reanuda este miércoles en Colombia con la edición 24 de la Vuelta al Tolima, que contará con los mejores equipos de marca del país.

El certamen, en el que estarán en acción hombres y mujeres en las categorías élite y sub-23, se abrirá con un prólogo de aproximadamente 4 kilómetros por las calles del municipio de Venadillo.

En masculino, en la que se tendrá la presencia de 154 corredores, el bogotano Javier Jamaica, que viene de ser quinto en el Nacional, retorna al certamen tolimense con la ilusión de retener el título luego de imponerse en 2025 ante Jaider Muñoz (Sistecrédito) por 6 segundos.

Jamaica lidera el escuadrón Nu Colombia, en el que actuarán otros pedalistas que gozan de respeto como Rodrigo Contreras (campeón en 2024), Sergio y Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba, Jhonatan Chaves y Carlos Gutiérrez.

De cara al certamen que terminará el domingo primero de marzo y que tendrá su jornada reina el sábado en el trayecto entre Ibagué, Líbano y el final en alto en Murillo tras 145 kilómetros, también hay otros corredores, por su capacidad para escalar, que pueden luchar por los puestos de honor.

El Team Medellín contará con Diego Camargo; el Sistecrédito tendrá en sus filas a Wilson Peña y a Sebastián Castaño; el Orgullo Paisa oficializó entre sus estelares a Yeison Reyes, Kevin Castillo, Jhonatan Restrepo, Bernardo Suaza, Daniel Muñoz y Alejandro Osorio; y la Gobernación de Putumayo-Bicicletas Strongman, entre los 20 equipos inscritos, tendrá a Didier Chaparro y Dany Osorio.

En damas, Diana Peñuela (Team Sistecrédito) llega con un equipo fuerte en busca de lograr su segundo título seguido.

La caldense, que viene de ser tercera en ruta y primera en la contrarreloj de los Nacionales, será respaldada por Stefanía Sánchez, Laura Rojas, Paula Latriglia, Samara Bedoya, Érika Botero y Natalia Garzón.

La primera etapa, este jueves y tras el prólogo, será de 181 kilómetros desde Ibagué hasta Guamo.