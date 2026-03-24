Refinería de Cartagena vuelve a la normalidad una semana después de reportar fallas eléctricas

Ecopetrol informó que todas las unidades de la Refinería de Cartagena (Reficar) ya operan con normalidad, luego de superar una falla en el suministro eléctrico registrada el pasado domingo 15 de marzo, es decir, hace más de una semana.

Según la compañía, el incidente no generó afectaciones en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Aun así, la noticia no dejó de ser preocupante, ya que Reficar tiene actualmente una capacidad de producción de alrededor de 200.000 barriles por día (bpd).

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La empresa detalló que, una vez reportado el evento, activó de inmediato sus protocolos técnicos. Un equipo especializado trabajó en el restablecimiento del sistema eléctrico, así como en la ejecución de un plan de arranque secuencial de las unidades de proceso, el cual finalizó sin incidentes.