Las mujeres se pensionarán en menos semanas: así será la reducción progresiva desde 2026

El sistema pensional en Colombia empezó a cambiar para miles de mujeres, puesto que desde el 1° de enero de 2026 entró en vigor una reducción progresiva en el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, una decisión que busca corregir una deuda histórica con quienes han tenido trayectorias laborales más fragmentadas por razones de cuidado, informalidad o brechas de género. La medida aplica tanto para las afiliadas a Colpensiones, en el Régimen de Prima Media (RPM), como para las mujeres vinculadas a fondos privados, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En ambos casos, el objetivo es pasar de 1.300 a un umbral común de 1.000 semanas cotizadas, aunque con calendarios distintos según el régimen. El cambio fue ordenado por la Corte Constitucional y ya está en marcha, lo que convierte este ajuste en uno de los movimientos más relevantes del sistema pensional en los últimos años. Lea más: Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia

¿Por qué se reducen las semanas de cotización para las mujeres?

La Corte Constitucional ordenó el ajuste para avanzar hacia un sistema más equitativo. FOTO: CAMILO SUÁREZ

La decisión tiene su origen en dos sentencias clave de la Corte Constitucional. La primera, la Sentencia C-197 de 2023, ordenó reducir de forma gradual las semanas exigidas a las mujeres en el Régimen de Prima Media, al reconocer que las condiciones del mercado laboral no han sido iguales para hombres y mujeres. Posteriormente, la Sentencia C-054 de 2024 extendió ese criterio al Régimen de Ahorro Individual. Aunque el Congreso tenía un plazo para regular la medida, al no expedirse una ley específica, la reducción empezó a aplicarse de manera automática desde enero de 2026. Para la Corte, las interrupciones en la vida laboral de las mujeres —asociadas al cuidado de hijos, familiares y trabajo no remunerado— justifican un trato diferenciado que permita un acceso más real al derecho a la pensión. Le puede interesar: Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse

Así será la reducción de semanas, año a año

Así sería la reducción progresiva de las semanas de cotización para las mujeres: FOTO CORTESÍA PORVENIR

Desde 2026, las mujeres ya no necesitan cumplir el mismo número de semanas que se exigían hasta ahora. En el Régimen de Prima Media (Colpensiones), el requisito arrancó en 1.250 semanas en 2026, es decir, 50 menos que las 1.300 que se pedían anteriormente. A partir de ahí, la exigencia bajará de forma progresiva hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. En el Régimen de Ahorro Individual (fondos privados), el ajuste es similar, aunque con un punto de partida distinto: en 2026 el requisito es de 1.135 semanas y se reducirá cada año hasta alcanzar también las 1.000 semanas, pero en 2035. Cabe resaltar que la edad de pensión para las mujeres se mantiene sin cambios y seguirá en 57 años. Por eso, los fondos recomiendan que cada afiliada identifique el año en el que cumplirá esa edad y revise cuántas semanas deberá tener cotizadas según el calendario que aplique a su régimen. A esta reducción se suma otro beneficio clave en Colpensiones: el reconocimiento de 50 semanas adicionales por cada hijo, hasta un máximo de tres, una medida que busca compensar los periodos en los que muchas mujeres estuvieron fuera del mercado laboral por labores de cuidado. “Es un reconocimiento a la ausencia de derechos que han padecido las mujeres en años anteriores”, explicó Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, al destacar que este ajuste apunta a un sistema más justo y equitativo. Conozca también: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

¿Qué deben hacer las afiliadas y cómo aprovechar el traslado de régimen?

Con la entrada en vigencia de la reducción, las administradoras de pensiones insisten en la importancia de la planeación. Revisar la historia laboral es hoy un paso clave para no perder semanas ya cotizadas y para corregir inconsistencias a tiempo. “Es fundamental que las mujeres conozcan su situación pensional y consoliden oportunamente sus semanas”, señaló María Lorena Botero Botero, vicepresidenta de Clientes y Operaciones de Porvenir. Las afiliadas pueden consultar su información y solicitar correcciones tanto en los canales digitales como presenciales de su fondo o de Colpensiones. Además, sigue abierta la Oportunidad de Traslado, establecida en la Ley 2381 de 2024 de Reforma Pensional, que permite cambiar de régimen —de fondo privado a Colpensiones o viceversa— sin necesidad de procesos judiciales.

Este beneficio aplica hasta el 16 de julio de 2026 para quienes cumplan estas condiciones: