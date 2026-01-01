Fuerzas Militares anuncian refuerzo de operaciones para recuperar el control en el Catatumbo

La visita tuvo como objetivo reforzar el control territorial, evaluar las acciones en curso y priorizar la protección de la población civil, que ha quedado en medio de las confrontaciones entre el Eln y las disidencias de las Farc.

Tras ocho días de recrudecimiento de la crisis de orden público en la región del Catatumbo , la cúpula militar se desplazó al departamento de Norte de Santander para liderar una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la zona.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, afirmó el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares.

El alto oficial señaló que ya hay tropas en desplazamiento y en movimiento, con el apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército, para estabilizar la situación y enfrentar a los grupos armados ilegales que, según indicó, están afectando directamente a las comunidades.

“Garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”, agregó.

Mientras avanzan las operaciones militares, continúa el desplazamiento de población campesina desde zonas rurales del Catatumbo.

En particular, habitantes del corregimiento Filo el Gringo, en jurisdicción del municipio de El Tarra, han llegado en las últimas horas a Ocaña. De acuerdo con los reportes, más de 56 familias se han desplazado hacia ese municipio en las últimas 48 horas, en medio del temor generado por los enfrentamientos armados.