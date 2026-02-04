Así está el panorama por las lluvias: autoridades alertan por la crisis, pero UNGRD critica el “uso político” de la emergencia

Durante la última semana, fuertes lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y otras emergencias en varias regiones del país, atendidas por las autoridades locales y departamentales. En medio de la situación, mandatarios regionales lanzaron alertas, mientras el director de la UNGRD, Carlos Carillo, dijo que las críticas respondían a “oportunismo” político. La situación es especialmente compleja en el norte de Colombia. Departamentos como La Guajira, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico enfrentan un panorama crítico debido a las afectaciones causadas por las precipitaciones.

Las afectaciones

Por ejemplo, en Córdoba, las lluvias ya han dejado pérdidas económicas millonarias. La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) emitió una advertencia por los estragos que está dejando esta ola invernal, la cual está afectando especialmente a los ganaderos de la Costa Caribe. Desde la Gobernación de Córdoba se informó que avanzan en el análisis de la situación de las personas damnificadas. “En el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, el gobernador @ErasmoZB con los alcaldes y alcaldesas municipales evalúan en detalle las afectaciones causadas por la emergencia que enfrenta el departamento”, señalaron.

Asimismo, se explicó que el objetivo es contar con un diagnóstico más preciso de la emergencia. “Este balance permitirá organizar y priorizar el plan de acción que debe ejecutarse para atender de manera oportuna a las familias afectadas, proteger la vida, coordinar la distribución de ayudas humanitarias y la recuperación económica de los territorios impactados”, se lee en el mensaje compartido por redes sociales. Justamente, el gobernador Zuleta protagonizó un acto heroico junto a su equipo, quienes, en medio de una acción coordinada, lograron salvar a un hombre que estuvo a punto de ser arrastrado por las fuertes corrientes. Lea también: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá

Por su parte, en Montería, el alcalde Hugo Kerguelén reportó inundaciones y la suspensión de la navegación en el río Sinú, debido al incremento de su caudal este pasado martes. “El río Sinú continúa en ascenso y hoy, martes 3 de febrero, alcanzó 6,00 m en la estación Campanos (Puente Metálico). Ya se presentan inundaciones en sectores a orillas del río como Nuevo Milenio y Playa Brígida, y afectaciones en espacios públicos como la Ronda del Centro. Hace un mes culminamos un estudio detallado de riesgos, donde modelamos un evento como este”, explicó el alcalde.

Lo que se ha dicho desde la UNGRD

Por su parte, en una entrevista en Caracol Radio, el director de la Unidad para la Gestión de Riegos, Carlos Carillo, criticó lo que calificó como un uso político de la emergencia provocada por las lluvias y sostuvo que algunos sectores estarían intentando capitalizar electoralmente la situación. “Aquí lo que hemos visto en las últimas horas ha sido un oportunismo y una mezquindad de muchos candidatos, incluso candidatos presidenciales, que pareciera como si estuvieran deseando una tragedia para salir a cobrar réditos”, afirmó el director de la Ungrd. “Yo soy funcionario público y no puedo entrar en controversias políticas, pero estoy enfocado en proteger la vida de 52 millones de colombianos”, concluyó.

No obstante, en un mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter), Carrillo aseguró que “el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia está respondiendo a las emergencias en el país: en la vida real, no en X”. Y aseguró que “la influencia de un frente frío atípico intensificó las lluvias en plena temporada seca. A fecha de hoy se registran 256 eventos y más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con más personas damnificadas son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño”.

