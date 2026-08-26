¿Qué viene ahora para la reforma pensional? Esto dice Asofondos

La Corte Constitucional avaló la reforma pensional, pero devolvió nueve artículos al Congreso para que se subsanen los vicios de trámite identificados. Entre las disposiciones declaradas exequibles está el artículo 76, que permitió la llamada ‘ventana de oportunidad’ para el traslado de régimen de alrededor de 150.000 afiliados.
La Cámara de Representantes tendrá 30 días, contados desde la notificación de la sentencia y no desde su comunicación, para revisar y subsanar los artículos que no superaron el examen constitucional. Este punto es relevante porque en junio pasado el trámite de la reforma volvió a presentar un vicio de procedimiento.
Una vez la Cámara cumpla la orden, el presidente de esa corporación deberá enviar a la Corte un informe sobre el trámite realizado. El alto tribunal tendrá entonces la última palabra sobre si las disposiciones corregidas cumplen con la Constitución.
Si la Corte da su aprobación definitiva a estos artículos, la reforma pensional entrará en vigencia en su totalidad el 1.° de abril de 2027.