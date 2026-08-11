Hay más de 2,25 millones de inmuebles asegurados contra terremotos en Colombia, ¿qué cubre la póliza?

Alrededor de 1.500 viviendas colapsadas ya van contabilizadas a raíz del terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 agosto. Es por eso que el gremio asegurador se prepara para atender las reclamaciones de pólizas de los colombianos afectados, pues solo en la zona crítica hay más de 440.000 inmuebles que cuentan con alguna póliza contra terremotos. De hecho la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) activó un protocolo especial y comenzó a recopilar información sobre los bienes asegurados que podrían estar relacionados con la emergencia. Le puede gustar: ¿Las ciudades colombianas están preparadas para los terremotos? Esto dice un experto El gremio encontró que el país cuenta con 2.258.594 inmuebles asegurados contra terremoto. Y solo en las zonas identificadas con alta afectación se encuentran 442.514 de esos inmuebles, correspondientes a 105 municipios ubicados en 7 departamentos. Cabe destacar que se desconoce con precisión qué cantidad de esos inmuebles sufrieron alguna afectación por la tragedia.

¿Cuánto de los daños cubren los seguros?

Esta debería ser la primera pregunta que debería hacerse la persona que desea adquirir una póliza. Y lo cierto es que no hay una única respuesta. Por ejemplo, Sebastián Herrera, experto en economía urbana, dijo que las personas afectadas por un sismo y que se encuentran pagando una hipoteca, normalmente cuentan con cobertura por terremoto. “Si usted fue afectado por el sismo y está pagando hipoteca, usted tiene cobertura por terremoto. Lo recomendable es verificar si la póliza cubre el 100% del valor del inmueble o solo la proporción que fue cubierta con crédito”, sostuvo Herrera. Pero ese no siempre es el caso, y en Colombia existe una nutrida oferta de pólizas. Puede leer: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

¿Qué tipos de seguros de vivienda existen?

En Colombia existen principalmente tres tipos de pólizas relacionadas con la vivienda. Una de ellas es el seguro de incendio y terremoto, que es obligatorio cuando existe un crédito hipotecario. También está el seguro multirriesgo o voluntario de hogar, que contempla la estructura y los contenidos de la vivienda. El tercer tipo corresponde al seguro de copropiedades, destinado a cubrir las zonas comunes de edificios o conjuntos. Lea también: Ya van más de $3.800 millones en ayuda internacional para atender la emergencia del terremoto en Colombia Tenga en cuenta que la cobertura puede variar entre el 50% y el 100% del valor comercial o de reconstrucción, dependiendo del daño. Por ello, una persona afectada por el sismo debe revisar las condiciones específicas de la póliza que tiene contratada para conocer el alcance de la cobertura.

Solo el 9% de las hogares están asegurados

Herrera señaló que un evento sísmico como el ocurrido recientemente en Colombia también debería abrir una discusión sobre el costo financiero que implica asumir los riesgos asociados a este tipo de fenómenos. Herrera citó una estimación de Swiss Re según la cual América Latina tiene una brecha de protección superior al 80%, lo que refleja la necesidad de ampliar los mecanismos de aseguramiento y transferencia del riesgo. Según Herrera, contar con una mayor cobertura permitiría avanzar en la discusión sobre cómo distribuir los costos derivados de eventos naturales y contribuiría al diseño de mejores políticas, inversiones y protocolos de respuesta. “Socializar el costo de los eventos es clave para diseñar mejores políticas, inversiones y protocolos de respuesta”, afirmó. El experto agregó que, si los costos de los daños recaen únicamente sobre los propietarios de las estructuras afectadas, será más difícil generar incentivos para mejorar los protocolos, las normas de seguridad y los análisis de riesgos.

“Si los daños solo los reciben los propietarios de las estructuras afectadas, nunca vamos a tener mejores protocolos, normas de seguridad, análisis de riesgos”, concluyó Herrera. De hecho, las cifras de Fasecolda muestran que en Colombia la gente poco se preocupa por asegurar su vivienda. A corte del primer trimestre de 2026, 1.66 millones hogares tenían un seguro de vivienda en Colombia. Frente a las 17,9 millones de viviendas ocupadas. En otras palabras, la cobertura de aseguramiento es de apenas el 9,3%. En contraste, alrededor del 90,7 % de los hogares no contaba con este tipo de protección. Fasecolda sostuvo que, dentro de los 442.514 inmuebles con pólizas ubicados en las zonas críticas, la categoría con mayor participación corresponde a los hogares, con 277.308 riesgos asegurados. Las copropiedades representan otros 8.510 riesgos, mientras que los riesgos privados suman 128.359 y los riesgos públicos alcanzan 28.337.

Los riesgos privados corresponden a inmuebles empresariales, incluidos los pertenecientes al sector industrial y a pequeñas y medianas empresas. Por su parte, los inmuebles públicos contienen una parte importante de infraestructura crítica, como hospitales y colegios, entre otros bienes.

¿Cómo pueden reclamar los afectados ante su aseguradora?

El gremio recomendó que las personas y empresas que tengan una póliza y hayan sufrido afectaciones prioricen su seguridad y sigan las instrucciones de las autoridades y los organismos de emergencia. Una vez puedan hacerlo sin exponerse a riesgos, los asegurados deben comunicarse directamente con su compañía mediante las líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención habilitados. En ese contacto deben informar lo ocurrido y seguir las indicaciones de la aseguradora para presentar la respectiva reclamación. Es de crucial importancia que registren los daños mediante fotografías o videos, siempre que hacerlo no represente ningún riesgo.

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