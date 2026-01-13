Petro anuncia proyecto de ley para obligar a futuros presidentes a decretar un salario mínimo vital, ¿es viable?

El presidente Gustavo Petro defendió el alto incremento del salario mínimo en 23,7% y convocó a una movilización para defender ese decreto de aumento de eventuales demandas para tumbarlo. Además, el mandatario anticipó la presentación de un proyecto de ley para que futuros gobiernos tengan que decretar ese aumento como salario mínimo vital. Así lo advirtió el jefe de Estado que sectores de poder económico y político intentarían frenar en los estrados judiciales el decreto que establece el salario vital y familiar en Colombia, así como las medidas tributarias que gravan a grandes conglomerados empresariales. Entérese: Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional suspender decreto de Emergencia económica en Colombia En una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital”.

Petro defendió que el salario vital tiene sustento constitucional y técnico. Según explicó, el artículo 53 de la Constitución ordena garantizar un salario mínimo vital y móvil, y su cálculo se basa en datos oficiales del Dane sobre el costo de la canasta básica familiar. “Cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia (...) y da dos millones de pesos mensuales”, afirmó el jefe de Estado, quien aseguró que la reacción de los grandes grupos económicos se debe a que la medida impacta sus intereses.

Eso en respuesta a los analistas que señalan que el ajuste, aunque busca mejorar el poder adquisitivo de los hogares, no estuvo acompañado de medidas estructurales para impulsar la productividad. Esto, según los críticos, convierte el aumento en un riesgo para la estabilidad económica del país, pues podría traducirse en mayores costos de producción y en un aumento del desempleo en sectores que no logren absorber el impacto del nuevo salario.

Proyecto para hacer obligatorio decretar cada año un salario mínimo vital

El jefe de Estado informó que, frente al panorama de corrupción, el Gobierno “con el jaguar y la espada de Bolívar” presentará un proyecto de ley que obligue a los próximos presidentes a fijar un salario mínimo vital y familiar. Además, aseguró que esa iniciativa no sería discutido por el Congreso actual, sino por el que se defina para la próxima legislatura o, incluso, en una Asamblea Nacional Constituyente, que viene impulsando el Gobierno desde el año pasado.

No obstante, algunos expertos y opositores vaticinan que la medida no sería viable. Por ejemplo, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, anotó que para fijar por obligación un salario mínimo vital se requeriría por lo menos una reforma constitucional y no un simple trámite por el Congreso. Le puede gustar: ¿La VIS ya no es de interés social? En 11 años su valor subió más de $165 millones “Además, el salario mínimo vital siempre se ha usado como un criterio en la toma de decisiones para definir los incrementos de salario mínimo en Colombia”, indicó.

Riesgos inflacionarios

Frente a las críticas que advierten riesgos inflacionarios, el presidente negó que el salario vital genere aumentos de precios y afirmó que “la ciencia económica los desmiente”.

En su mensaje, insistió en que históricamente la inflación en Colombia ha estado más asociada al encarecimiento de los alimentos y a la falta de una reforma agraria estructural, no a los incrementos salariales. Consulte: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia El mandatario también hizo un llamado político de fondo al advertir a los ciudadanos sobre la compra de votos y la influencia de “megarricos y mafias” en el Congreso. “El que da dinero por un voto (...) solo hará leyes contra el pueblo”, escribió Petro. No obstante, hay que decir que los analistas ya prevén un aumento en el dato de inflación anual para 2026. Este año ese indicador fue de 5,1% anual y para este 2026 se espera que cierre en 6,2%, según proyecciones de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá.

