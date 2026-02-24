Prosperidad Social dará hasta $4,9 millones a tenderos, ¿cómo se escogen los beneficiarios?

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva apuesta para sacar adelante la economía popular desde la base: la tienda de barrio. A través de Prosperidad Social, y en articulación con iNNpulsa Colombia y la red de aliados Redsumma, este lunes 23 de febrero se lanzó oficialmente la Red de Tiendas Solidarias, una estrategia que busca fortalecer 4.650 unidades productivas en todo el país. Entérese: ¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Las tiendas del Caribe como protagonistas en la Red de Tiendas Solidarias

El lanzamiento nacional se realizó en la Plaza de la Proclamación, en Cartagena, con la participación de tenderas y tenderos del Caribe. No fue un acto simbólico menor, según Prosperidad Social, este grupo representa un componente esencial del tejido económico barrial y comunitario. "Las tiendas de barrio no solo venden arroz, panela o gaseosas. Son, en muchos sectores populares, el primer eslabón de abastecimiento, un punto de encuentro social y, en miles de casos, el sustento principal de familias enteras". Con esta estrategia, el Gobierno busca posicionarlas como agentes dinamizadores del desarrollo territorial y reconocer formalmente su aporte a la generación de ingresos, el abastecimiento local y la cohesión social.

Tenderas y tenderos del Caribe participaron en el lanzamiento nacional.

¿Qué es la Red de Tiendas Solidarias y a quién beneficia?

La población potencial beneficiaria está compuesta por unidades económicas de pequeña escala: tiendas de barrio gestionadas por personas naturales, familias, organizaciones sociales, asociaciones comunitarias o cooperativas. En otras palabras, negocios que operan en la lógica de la economía popular, comunitaria y solidaria, y que constituyen uno de sus pilares más representativos en Colombia. El objetivo es fortalecer 4.650 de estas unidades productivas. No se trata únicamente de una transferencia económica, sino de un modelo integral que combina recursos, formación y acompañamiento.

Subsidios en especie de hasta $4.982.250 por tienda

El proyecto entregará recursos en especie de hasta $4.982.250 a cada beneficiario. Según DPS, es clave subrayar que no es dinero en efectivo, son insumos, equipos o herramientas para mejorar el negocio, lo que reduce el riesgo de desvío y asegura que el apoyo impacte directamente la capacidad productiva. Además del apoyo material, la estrategia contempla capacitación técnica y acompañamiento para fortalecer las competencias de gestión de los negocios. Esto incluye mejorar la administración, la organización, la visibilidad comercial y la sostenibilidad de cada tienda. En términos prácticos, la Red de Tiendas Solidarias busca que estos negocios no solo sobrevivan, sino que crezcan y se consoliden en un entorno cada vez más competitivo. También apunta a propiciar un consumo más consciente, justo y solidario en los territorios.

¿Cómo se seleccionarán los beneficiarios?

Los potenciales beneficiarios ya están registrados en las bases de datos institucionales de sujetos de atención de Prosperidad Social. Es decir, no se trata de una convocatoria abierta al público en general. Luego de un proceso de validación de requisitos, las unidades económicas serán contactadas por la entidad, a través de iNNpulsa, para iniciar el proceso de acompañamiento técnico y la posterior entrega de insumos. Según Prosperidad Social, este mecanismo busca mayor trazabilidad y control en la asignación del beneficio, así como focalización en población previamente identificada por la política social.

¿Cómo me inscribo al subsidio para tenderos 2026? No hay inscripción abierta. Los beneficiarios ya están registrados en las bases de Prosperidad Social y serán contactados directamente si cumplen los requisitos. ¿El subsidio de $4,9 millones es en efectivo? No. El apoyo se entrega en insumos, equipos y herramientas para fortalecer el negocio, no en dinero en efectivo. ¿Quién ejecuta la Red de Tiendas Solidarias? La estrategia es liderada por Prosperidad Social en alianza con iNNpulsa Colombia y Redsumma.