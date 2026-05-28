¿Estado austero o más gasto público? Así manejarían las finanzas públicas Paloma, Cepeda y de la Espriella

A tan solo dos días de las elecciones presidenciales, la discusión económica toma cada vez más peso. Con una brecha fiscal en la que los ingresos del Gobierno Nacional Central promedian el 16,5% frente a un gasto público que no ha bajado del 21% del PIB desde la pandemia, el manejo de las finanzas del país luce prioritario.
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En este escenario, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un análisis sobre las propuestas de los tres candidatos que lideran la intención de voto. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Aunque muestran visiones ideológicas distintas en tributación, gasto y regla fiscal, el informe revela un preocupante punto flojo compartido: las tres campañas muestran una marcada ausencia de estimaciones presupuestales y una carencia de mecanismos concretos para implementar sus promesas.