Arepas, Chocoramo y Pony Malta: el boom de la nostalgia dispara 10,5% las exportaciones colombianas

La demanda por los sabores tradicionales de Colombia sigue creciendo en los principales mercados internacionales. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de productos de “nostalgia” —como confitería, panadería, molinería y bebidas alcohólicas y no alcohólicas— sumaron US$555,4 millones. Esto representa un aumento del 10,5% frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales analizadas por Analdex. En volumen, las ventas externas sumaron 149.141 toneladas, un aumento de 7,5% en comparación con el año anterior. Entre los productos más dinámicos se ubicaron la harina para arepas, bon bon bum, Chocoramo, Pony Malta, arequipes y distintos tipos de aguardientes, todos impulsados por la fuerte demanda de comunidades colombianas y latinas en el exterior. Puede leer: Exportaciones de Colombia cayeron 0,2% en octubre por fuerte baja del petróleo

Un mercado en expansión impulsado por migrantes y latinos

De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, los productos típicos con valor agregado “han logrado traspasar fronteras” y conquistar no solo a los colombianos que viven fuera del país, sino también a consumidores de otras nacionalidades. “El sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por eso es clave que sigamos abriendo oportunidades en países donde nuestros productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad”, afirmó. Entre los principales destinos de estas exportaciones están Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España. De los siete mercados, seis registraron crecimientos que oscilaron entre 6,2% y 38,2% durante el periodo analizado.

Bombones, galletas y harina de maíz lideran el consumo externo

Al desagregar por categorías, los bombones, caramelos, confites y pastillas encabezaron las ventas de nostalgia en 2025. Vea aquí: Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones? Les siguieron los productos de confitería sin cacao, las galletas saladas, otros tipos de chocolates y la harina de maíz, utilizada comúnmente para preparar arepas, uno de los productos de mayor arraigo entre colombianos en el exterior. A nivel regional, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca fueron los departamentos que más exportaron. Entre las compañías líderes en este segmento destacan Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu.

Estados Unidos, el mayor mercado por su población hispana