x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e

Según el ente de control, se verificará si se presentaron sobrecostos en la compra de transformadores y otros productos.

  • Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. FOTO: Cortesía
    Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. FOTO: Cortesía
  • Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e
El Colombiano
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
bookmark

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una indagación previa contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, para determinar posibles irregularidades durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno Nacional.

La investigación apunta a presuntos sobrecostos en la adquisición de transformadores, que habrían sido tercerizados. Esto se da tras la denuncia publicada por la revista Cambio sobre la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato C00132025 con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), cuyo objeto era el suministro de materiales para apoyar la operación de la empresa.

Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas Edwin Palma por presuntos sobrecostos en Air-e

Puede leer: Ministro Palma revive la idea de importar gas de Venezuela: “Ojalá podamos traer la primera molécula antes de que termine el año

Entre las adquisiciones figuran dos transformadores de energía contratados con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia, parte de un paquete de 560 materiales comprados a través de la misma firma.

Para determinar si existieron irregularidades, la Procuraduría solicitó documentos como el manual de contratación de Air-e y las justificaciones del proceso de selección utilizado para la compra de los transformadores.

Entérese: Gobierno propone liquidar Air-e y que Gecelca asuma el servicio de energía en el Caribe

¿Qué responde el ministro Edwin Palma?

A través de su cuenta de X, Palma respondió: “A quien nunca le han iniciado una indagación previa o no sabe cómo funciona un proceso de estos, se le hace escandaloso. Pero esto es apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada”.

El ministro señaló que durante su vida pública ha sorteado más de 30 procesos disciplinarios, varios penales y hasta estuvo en la cárcel. “Siempre he demostrado mi inocencia y he hecho uso de los recursos que me garantiza el ordenamiento jurídico”, dijo.

Agregó que ha buscado en sus correos electrónicos y no ha sido notificado de esta actuación.

Vea también: Plantas térmicas entrarían en crisis si Gobierno elimina importante cobro del recibo de la luz, ¿cuál?

“Es extraño que primero lo conozcan los medios que a quien le inician la actuación. Pero bueno, ya también es normal ese modus operandi: se fabrica una noticia, se convierte en investigación de oficio. Y suele suceder que cuando termina en archivo o absolución, ya nadie dice nada. El daño reputacional está hecho. Así funciona esto”, sostuvo Palma.

Temas recomendados

Investigación
Empresas
Procuraduría
Ministerio de Minas y Energía
Aire
Colombia
Edwin Palma
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida