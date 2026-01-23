Deportivo Pereira entra en reorganización empresarial por cesación de pagos y deudas superiores a $11.200 millones

El icónico equipo de fútbol Deportivo Pereira fue admitido en un proceso de reorganización empresarial. La idea no es otra que superar la difícil situación financiera, reestructurar sus deudas y evitar la liquidación del conjunto del Eje Cafetero, que tiene 82 años de historia.
Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades que, mediante el Auto 2026-01-023551 del 22 de enero de 2026, decretó de oficio el inicio del proceso de reorganización empresarial de la sociedad Deportivo Pereira, en los términos de la Ley 1116 de 2006.
Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia con experiencia en materia de insolvencia, quien tendrá a su cargo la conducción técnica del procedimiento.