Deportivo Pereira entra en reorganización empresarial por cesación de pagos y deudas superiores a $11.200 millones

La Superintendencia de Sociedades ordenó reorganización del Deportivo Pereira F.C. para proteger acreedores, preservar empleos y asegurar la viabilidad del club.

    Deportivo Pereira fue admitido en proceso de reorganización empresarial. FOTO COLPRENSA.
    Deportivo Pereira fue admitido en proceso de reorganización empresarial. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Economía

hace 3 horas
El icónico equipo de fútbol Deportivo Pereira fue admitido en un proceso de reorganización empresarial. La idea no es otra que superar la difícil situación financiera, reestructurar sus deudas y evitar la liquidación del conjunto del Eje Cafetero, que tiene 82 años de historia.

Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades que, mediante el Auto 2026-01-023551 del 22 de enero de 2026, decretó de oficio el inicio del proceso de reorganización empresarial de la sociedad Deportivo Pereira, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Entérese: SuperSociedades ordena la liquidación de Don Jacobo tras casi 40 años en el mercado

Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia con experiencia en materia de insolvencia, quien tendrá a su cargo la conducción técnica del procedimiento.

Deudas superiores a 11.200 millones de pesos

La decisión se fundamenta en los hallazgos de la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, que evidenció una cesación de pagos que, con corte al 31 de agosto de 2025, ascendía a $11.252 millones, equivalentes al 50,40% del pasivo total.

En palabras sencillas, la empresa dejo de cumplir de manera general y reiterada con sus obligaciones financieras, es decir, no ha podido pagar a tiempo sus deudas como salarios de jugadores, préstamos o facturas a proveedores.

Según la Superintendencia, se identificaron incumplimientos superiores a 90 días frente a múltiples acreedores, entre ellos obligaciones fiscales con la Dian, deudas con clubes deportivos, así como compromisos con proveedores y accionistas con mora superior a 240 días.

Deportivo Pereira fue admitido en proceso de reorganización empresarial. FOTO EL COLOMBIANO.
Deportivo Pereira fue admitido en proceso de reorganización empresarial. FOTO EL COLOMBIANO.

A pesar de la situación de iliquidez, la autoridad de supervisión destacó que la sociedad mantiene un patrimonio positivo. Con corte al 30 de octubre de 2025, los activos del club ascienden a $45.804 millones, mientras que los pasivos suman $23.399 millones, lo que respalda la viabilidad de la reorganización.

El impacto económico y social del fútbol profesional

Al referirse a la apertura del proceso, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que “el fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones”. Agregó que la entidad actúa “con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación”.

Escobar subrayó que acompañar estos procesos “no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país” y recordó que “la reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general”.

El Deportivo Pereira F.C. S.A. fue constituido en 2022 en la ciudad de Pereira y hace parte del Sistema Nacional del Deporte como Club Deportivo de Fútbol Profesional. Su objeto social está orientado a fomentar, patrocinar y organizar actividades deportivas.

Dentro de su plan de negocios, la compañía plantea ajustes deportivos y administrativos, el fortalecimiento de la cantera, la gestión de nuevos patrocinadores y la optimización de ingresos provenientes de taquillas, publicidad y derechos de televisión.

Le puede gustar: ¡Alerta! Más de 3.000 empresas en insolvencia en Colombia por problemas de liquidez

