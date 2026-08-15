Las cinco urgencias que plantearon los empresarios al gobierno en el Congreso de la Andi

Aunque la tragedia causada por el terremoto del pasado lunes truncó el acompañamiento del entrante gobierno del presidente Abelardo de la Espriella al congreso anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en Cartagena, la agremiación y sus afiliados no desaprovecharon el escenario para plantear una serie de ideas sobre el rumbo que en diversos frentes clave deberá adoptar el país.
Seguridad energética, ajustes a los sistemas de salud y pensional, agricultura, transporte y turismo hacen parte del inventario de tareas que el nuevo gabinete debe ejecutar, a la vez que atiende las urgencias derivadas del movimiento telúrico de inicios de la semana, que afectó principalmente al Eje Cafetero, Chocó y el Valle.
En el discurso de clausura, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, insistió en la necesidad de recuperar la confianza, impulsar el crecimiento y construir acuerdos de largo plazo que trasciendan los gobiernos.
Colombia atraviesa un momento que puede marcar un punto de inflexión en su historia y que exige decisiones capaces de trascender la coyuntura. Esa fue una de las principales conclusiones del dirigente gremial durante la clausura del congreso.
En su intervención, Mac Master planteó que el país tiene la oportunidad de definir qué nación quiere construir y llamó a empresarios, Gobierno y sociedad a trabajar alrededor de un propósito común. “Nosotros tenemos en este momento en nuestras manos la posibilidad de decidir hacia dónde vamos y qué hacemos”, afirmó.
El dirigente gremial sostuvo que el reto no consiste únicamente en resolver los problemas económicos inmediatos, sino en recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y establecer una estrategia de desarrollo que pueda mantenerse durante décadas.
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