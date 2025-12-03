¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos

La prima de servicios de diciembre llega este año con un ingrediente extra, aunque la fórmula sigue intacta, la reforma laboral sí movió varias fichas clave que pueden aumentar el valor real de lo que reciben los trabajadores.
Cambios en recargos, turnos nocturnos y tipos de contrato hacen que la prima no sea distinta en su esencia, pero sí en su cálculo final. Y el reloj corre, el pago debe realizarse antes del 20 de diciembre.
