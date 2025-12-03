En Tuchín, Córdoba, los estudiantes cambian el birrete por el sombrero vueltiao en sus graduaciones

El sombrero vueltiao es un símbolo representativo de la cultura colombiana a nivel mundial, pues el elemento característica de la región Caribe ha ganado un reconocimiento que ha traspasado fronteras.

Su origen y fabricación están ligados al pueblo indígena de Zenú, el cual habita los departamentos de Córdoba y Sucre. En uno de estos territorios, un colegio usa esta prenda para celebrarle el momento más especial a los estudiantes.

Lea también: Fotos | La emocionante graduación de siete niños del Amazonas con birretes y togas en honor a su cultura

Se trata de la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué, ubicada en el municipio de Tuchín, Córdoba, lugar que es considerado como ‘cuna del sombrero vueltiao’.

En imágenes viralizadas por las redes sociales se observa como los estudiantes que finalizan una etapa, en vez de usar un birrete, símbolo universal de una graduación, se ponen un sombrero vueltiao.