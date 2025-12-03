Abren desacato a Petro tras acusar de “bandido” al exgerente de Coosalud y no retractarse

Un juzgado de Bogotá abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir la orden de retractarse y ofrecer disculpas públicas por las acusaciones que hizo en contra de la EPS Coosalud y de su entonces presidente, Miguel González Montaño. La decisión llega después de que, pese a una orden judicial, el mandatario no corrigiera sus declaraciones.
El origen del proceso está en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el pasado 21 de noviembre, en el que se protegieron los derechos a la honra, el buen nombre y el debido proceso del directivo.