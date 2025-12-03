1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?

En plena discusión del aumento del salario mínimo para 2026, el Dane les presentó a empresarios y sindicatos en la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el panorama salarial de los trabajadores colombainos.
La diapositiva que mostró la directora del Dane, Piedad Urdinola, encendió todas las alarmas, ya que se desplomó el número de trabajadores que ganan un salario mínimo y, al mismo tiempo, creció el grupo de colombianos que gana menos de un mínimo, es decir, la franja más expuesta a la informalidad y la precariedad.