Más de la mitad del aumento del presupuesto 2027 es para cubrir los huecos que dejó Petro

El Gobierno de Abelardo de La Espriella presentó al Congreso un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que supera en $59,9 billones la propuesta de $575 billones que había radicado la administración de Gustavo Petro.
Pero detrás de ese aumento hay una dato que generó discusión: más de la mitad del incremento —$31 billones— corresponde, según el Ministerio de Hacienda, a obligaciones y gastos que estaban pendientes de financiación en el proyecto anterior.
Es decir, una parte sustancial del mayor presupuesto no representa nuevos programas o una expansión equivalente del gasto, sino la incorporación de partidas que el Gobierno actual considera que debieron estar contempladas desde el comienzo.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el nuevo proyecto como el “Presupuesto de la verdad”, en contraste con el que recibió de la administración anterior, al que el Gobierno actual cuestiona por estar desfinanciado. “Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no estaba, lo estamos incorporando en este momento y por eso es por lo que el presupuesto sube”, explicó Gómez.
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