A prisión dos presuntos responsables de incendios en Tolima; ya registraban antecedentes por quemas

En medio de la emergencia ambiental que desde hace semanas mantiene en alerta al Tolima por los incendios forestales, la Fiscalía judicializó a dos hombres señalados de provocar una conflagración en zona rural del municipio de Dolores. Se trata de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías.
Según el ente acusador, el pasado 25 de agosto unidades de la Policía Nacional llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego.
Una verificación técnica realizada posteriormente permitió establecer afectaciones en cerca de seis hectáreas de suelo y cobertura vegetal, además de impactos sobre diversas especies silvestres de la zona.
Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, cuyos esfuerzos permitieron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas.