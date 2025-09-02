El Congreso no está dispuesto a que el Presupuesto de 2026 salga por decreto

La expectativa por el futuro de la reforma tributaria presentada ayer, y que apalancará el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año que viene, genera dudas y levanta sospechas sobre la manera en la que el gobierno de Gustavo Petro está actuando en la presentación de las iniciativas al Congreso.
Para el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, buena parte de los cuestionamientos radican en que los proyectos están siendo presentados a “última hora”, con lo que la idea de la administración Petro sería jugar con los tiempos para expedir el PGN, aforado en $556,9 billones, por decreto como ocurrió el año pasado.