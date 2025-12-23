Petro no reveló el aumento del mínimo, pero habló de un “salario vital” para 2026, ¿de qué se trata?

Aunque se esperaba que en su alocución de este martes en la noche revelará el alza del salario mínimo para 2026, finalmente el presidente Gustavo Petro dejó en ascuas a los trabajadores colombianos.
Lo que sí confirmó es que se definirá otra vez por decreto, luego de que empresarios y sindicatos no lograran un acuerdo; los representantes de los trabajadores llevaron a la mesa la propuesta de un ajuste del 16%, mientras los gremios le apostaron al 7,21%.
Durante su intervención Petro también habló del “salario mínimo vital” que se empezaría a adoptar desde el próximo año para que los trabajadores colombianos tengan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.