Petro no reveló el aumento del mínimo, pero habló de un “salario vital” para 2026, ¿de qué se trata?

Aunque se esperaba que en su alocución de este martes en la noche revelará el alza del salario mínimo para 2026, finalmente el presidente Gustavo Petro dejó en ascuas a los trabajadores colombianos. Podría interesarle: Salario mínimo 2026: qué bienes y servicios subirán y cuáles se ajustarán con la inflación Lo que sí confirmó es que se definirá otra vez por decreto, luego de que empresarios y sindicatos no lograran un acuerdo; los representantes de los trabajadores llevaron a la mesa la propuesta de un ajuste del 16%, mientras los gremios le apostaron al 7,21%. Durante su intervención Petro también habló del “salario mínimo vital” que se empezaría a adoptar desde el próximo año para que los trabajadores colombianos tengan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

¿Qué es el salario mínimo vital y de cuánto podría ser?

“El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas”, expresó el Jefe de Estado, quien agregó que el concepto de “salario mínimo vital” se incluirá en el decreto que se expedirá en los próximos días. Sin entregar mayores detalles, Petro anotó que el salario es familiar y no individual, razón por la cual su Gobierno acogerá el concepto de “salario mínimo vital”. Encuentre: Nuevo pulso entre empresarios y sindicatos por ajuste del salario mínimo para 2026 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este último es un ingreso necesario para garantizar una vida digna a los trabajadores y sus familias, conforme al Convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos. Es de mencionar que sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por Fabio Arias, propusieron un incremento del 16% del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026. Entre sus argumentos mencionaron un “desfase” entre el salario actual y el salario mínimo vital calculado por la OIT, que –señalaron– sería de $2.104.000 para 2025.

¿Cómo fue la discusión del salario mínimo entre empresarios y sindicatos?

El debate de este año en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales fue un choque de trenes. Las centrales obreras llegaron a la mesa con una propuesta de aumento ambiciosa del 16%, argumentando que el país requiere un choque de consumo para reactivar la economía. En la otra orilla, los gremios empresariales plantearon un ajuste del 7,21%, basando su análisis en una inflación acumulada del 5,3% y una productividad total de los factores que apenas alcanzó el 0,91% en 2025. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, intentó acercar posturas, pero los sindicatos se mantuvieron firmes en no negociar si el sector privado no subía su oferta al menos a 10%. Lea más: ¿Por qué en los países con más sindicalización del mundo, como Islandia, Dinamarca y Suecia, no existe salario mínimo legal?

Petro defiende emergencia económica