Presto se resiste a desaparecer: las razones tras la crisis de la pionera de las hamburguesas en Colombia

Durante años, hablar de hamburguesas en Colombia era evocar directamente a Presto. Gracias a su despliegue estratégico en puntos clave del país como centros comerciales y carreteras, la marca se grabó en el ADN de los consumidores.
Su historia inició en 1981 bajo el respaldo del Grupo Santo Domingo, debutando en el barrio Chapinero de Bogotá cuando este plato aún no era un fenómeno de masas.
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Fue precisamente este impulso inicial el que masificó la categoría en el país durante los 80. La clave de su éxito fue el enfoque en el hogar; una conexión emocional sellada por la icónica “salsa Presto” y el pegajoso eslogan “lo rico es ir a Presto”.
Ya en los años 90, la cadena alcanzó su apogeo publicitario con el lanzamiento de Otto, el canguro que convirtió a los locales en el escenario predilecto de los niños y las celebraciones familiares.