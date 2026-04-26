Presto se resiste a desaparecer: las razones tras la crisis de la pionera de las hamburguesas en Colombia

Durante años, hablar de hamburguesas en Colombia era evocar directamente a Presto. Gracias a su despliegue estratégico en puntos clave del país como centros comerciales y carreteras, la marca se grabó en el ADN de los consumidores. Su historia inició en 1981 bajo el respaldo del Grupo Santo Domingo, debutando en el barrio Chapinero de Bogotá cuando este plato aún no era un fenómeno de masas. Puede leer: Café Oma se salva de la quiebra y entra en reorganización; caso Presto queda suspendido por tutela Fue precisamente este impulso inicial el que masificó la categoría en el país durante los 80. La clave de su éxito fue el enfoque en el hogar; una conexión emocional sellada por la icónica “salsa Presto” y el pegajoso eslogan “lo rico es ir a Presto”. Ya en los años 90, la cadena alcanzó su apogeo publicitario con el lanzamiento de Otto, el canguro que convirtió a los locales en el escenario predilecto de los niños y las celebraciones familiares.

Otto, la mascota de Presto. Foto: Presto

Competencia creciente y cambios en el mercado

Pero el dominio de Presto en el sector empezó a tambalearse ante la entrada de rivales más agresivos. Al tiempo que la compañía se concentraba en fidelizar a los hogares, competidores de la talla de El Corral lograban seducir con éxito a los sectores más jóvenes y al nicho universitario. El punto de quiebre llegó en 1995 con la entrada de McDonald’s a Colombia, lo que elevó los estándares de la industria y aumentó la competencia. En respuesta, Presto lanzó formatos como Prestolandia, que incorporaban espacios de entretenimiento en sus locales. Pese a los constantes intentos por refrescar su propuesta —que incluyeron un cambio de estética en los años 2000 con matices más frescos y colores patrios—, la firma fue incapaz de retomar su antiguo esplendor en un entorno de rivalidad creciente. En contexto: Presto y Oma pidieron acogerse a ley de insolvencia En esa década, aunque sus cifras no eran críticas, la marca comenzó a mostrar signos de agotamiento. El error estratégico de refugiarse en las ferias de comida de los centros comerciales le restó protagonismo frente a competidores que apostaron por locales independientes con mayor impacto visual.

Expansión, reinvención y crecimiento en ventas: “La primera hamburguesería de Colombia”

En 2012, Presto pasó a manos del fondo de inversión costarricense Mesoamérica, liderado por el empresario Luis Javier Castro, junto a marcas como Café Oma y Tacos & Bar-BQ, que con esta adquisición se integraron bajo la sociedad Restcafé S.A.S. Bajo esta nueva operación, la cadena creció un 33% en número de restaurantes, al pasar de 119 a 158 puntos de venta. Tres años después, en 2015, lanzó una nueva estrategia bajo el concepto “la primera hamburguesa”, reforzando su historia como pionera. También introdujo una nueva fórmula de carne con terminado artesanal en el punto de venta. Entre sus campañas publicitarias más recordadas está Presto 20K, en la que regaló 20.000 hamburguesas en Bogotá para promocionar su nueva receta. Además, implementó un ‘food truck’ que recorrió diferentes regiones del país. Esta estrategia comercial dio frutos rápidamente: los ingresos de la compañía se dispararon, pasando de $64.000 millones en 2012 a los $139.000 millones. Al cumplir 40 años de operación en 2021, la cadena se consolidaba como el tercer jugador más fuerte del sector, con un volumen de ventas que superaba los 8 millones de combos de hamburguesa al año.

Caída en ingresos y crisis operativa

Tras alcanzar su mejor desempeño en 2019, las ventas comenzaron a disminuir de manera progresiva. Para 2024, los ingresos registraban una caída significativa, reflejando pérdida de participación de mercado. Este deterioro no solo se explicó por la competencia, sino también por problemas estructurales en su operación. El contexto económico también jugó un papel clave. Factores como la inflación, el aumento en el costo de los insumos, las tasas de interés elevadas y la desaceleración del consumo afectaron directamente la rentabilidad del negocio.

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