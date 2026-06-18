Alertan que 17% de las deudas de los colombianos son con entidades no vigiladas por la SuperFinanciera

El Banco de la República publicó su Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, en el que concluye que el sistema financiero colombiano mantiene niveles adecuados de capital y liquidez pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El documento analiza los riesgos que enfrenta la economía nacional por factores como la persistencia de la inflación, el déficit fiscal y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Aunque el emisor considera que el sistema financiero sigue siendo sólido, identifica focos de atención que podrían afectar la estabilidad en los próximos meses. Entre ellos se encuentran el aumento de la morosidad en los créditos de consumo y la mayor exposición de las entidades financieras a los Títulos de Tesorería (TES). Para monitorear estas vulnerabilidades, el Banco de la República utiliza herramientas como mapas de calor y proyecciones de crecimiento económico que permiten identificar riesgos potenciales para la economía. El banco central reiteró además su compromiso de vigilar la estabilidad macroeconómica y el correcto funcionamiento del sistema de pagos, con el fin de garantizar una asignación eficiente de los recursos en el país.

¿Por qué preocupa el crecimiento del crédito en entidades no vigiladas?

Uno de los capítulos más relevantes del informe está dedicado al endeudamiento de los hogares con entidades que no son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), como fintechs, cooperativas no financieras y empresas del sector real. Según el reporte, a marzo de 2026 la cartera total de los hogares colombianos ascendió a $424 billones, de acuerdo con registros de Experian. De ese monto, el 17% corresponde a entidades no vigiladas, mientras que el 83% restante está en manos de entidades supervisadas por la SFC. El crecimiento de las entidades no vigiladas también llamó la atención de los analistas del Grupo de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá. “Desde finales de 2024, parte del gasto de los hogares se ha financiado con créditos con entidades no vigiladas por la Superfinanciera”. Le puede gustar: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A. De acuerdo con sus cálculos, estas entidades ya concentran el 17% de la cartera total de los hogares, equivalente a cerca de $72 billones. La cifra muestra un aumento frente a seis años atrás, cuando su participación era inferior al 15%. Dentro del segmento de entidades no vigiladas, la mayor participación corresponde al grupo denominado “resto de entidades”, que incluye actividades como leasing, factoring y libranzas no reguladas, con el 41% del saldo. Le siguen las cooperativas no financieras con el 25%, las empresas del sector real con el 23%, las cajas de compensación con el 5%, y las fintechs y empresas de telecomunicaciones con el 3% cada una.

Fintechs lideran el crecimiento del financiamiento alternativo

El Banco de la República destacó que el crédito otorgado por entidades no vigiladas ha venido ganando terreno frente a la banca tradicional. Mientras los préstamos de las entidades vigiladas registraron tasas de crecimiento reales negativas hasta la segunda mitad de 2025, la cartera de las entidades no vigiladas consolidó una tendencia creciente desde finales de 2024.

Las fintechs sobresalen por su acelerado crecimiento. Este segmento registró una expansión real anual de 68% a marzo de 2026, la más alta entre todas las categorías analizadas. También se observaron incrementos importantes en las empresas del sector real, con un crecimiento de 40%, y en las cajas de compensación, con un avance de 17%. Para el emisor, esta tendencia sugiere que muchos hogares están recurriendo a fuentes alternativas de financiamiento para sostener su consumo. Entre las posibles razones se encuentran estándares de aprobación más flexibles y una mayor utilización de canales digitales frente a los ofrecidos por la banca tradicional.

El endeudamiento crece más rápido que los ingresos

El informe también analizó el comportamiento del indicador Deuda a Ingreso (DTI), una medida que compara el nivel de endeudamiento de las personas con su capacidad de generación de ingresos.

En el caso de las entidades vigiladas, este indicador mostró una trayectoria descendente hasta mediados de 2025. Sin embargo, en las entidades no vigiladas se observó una tendencia creciente y sostenida desde finales de 2024. De acuerdo con el Banco de la República, este comportamiento refleja que las obligaciones adquiridas con estas fuentes de financiamiento están aumentando a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos de los hogares, lo que podría incrementar las vulnerabilidades financieras de las familias.

¿Cuáles son los riesgos identificados por el Banco de la República?