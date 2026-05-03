¿Cedió el Banco de la República ante presión de Petro? El debate tras mantener las tasas inalteradas

La decisión de la Junta del Banco de la República de mantener sin cambios la tasa de interés abrió un debate entre analistas sobre el criterio técnico de la decisión. Aunque el mercado anticipaba un aumento de entre 25 y 100 puntos básicos, el Emisor optó de forma unánime por sostenerla en 11,25%. Algunos expertos interpretaron que la presión del Gobierno afectó la determinación del Banrep. Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, afirmó que “la decisión no responde a criterios técnicos, sino a la presión del Gobierno al Banco durante el último mes”. Le puede gustar: “No trabajamos para los bancos”: Leonardo Villar responde a críticas por subida de tasas de interés La cuestión es que todos los codirectores eligieron mantener la tasa congelada. Incluso, el gerente Leonardo Villar que durante todo el mes tuvo los focos de la prensa y protagonizó debates en el Congreso donde defendió la independencia del banco y el alza de las tasas.

Un mes de tensiones

El contexto reciente ha estado marcado por choques entre el Ejecutivo y el Banco. El 31 de marzo de 2026, la Junta elevó la tasa a 11,25%, lo que generó críticas inmediatas del Gobierno, que incluso anunció su retiro de la Junta y de la rueda de prensa.

Las diferencias se hicieron visibles el 15 de abril en un debate de control político en el Congreso, donde Villar y Germán Ávila confrontaron posturas. Días después, el gerente del Banco rechazó asistir a un foro convocado por el Gobierno sobre política monetaria. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el presidente Gustavo Petro advirtió que, si continuaban los aumentos de tasas, se evaluaría un nuevo incremento del salario mínimo. Para algunos analistas, este episodio pudo ser determinante en la decisión final del Banco. Eso porque el incremento salarial del 23% ha sido uno de los argumentos del Emisor para endurecer la tasa de intervención.

¿Se afecta la credibilidad del Banco?

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), consideró que el Banco enfrentó una disyuntiva compleja entre subir tasas o evitar un choque mayor con el Gobierno. “La pausa bien podría haberse dado como resultado de una discusión técnica, pero el Gobierno ha sembrado la duda”, afirmó.

Añadió que, aunque una sola decisión no compromete la credibilidad del Banco, sí deja señales de alerta. “No obstante, queda claro que el ataque del Gobierno a la autonomía del Banrep socava la confianza, en este caso, de esta decisión”, señaló.

El argumento del Banco

Desde el Banco de la República se defendió la decisión bajo argumentos técnicos. Entre ellos, se destacó la desaceleración de la inflación anual, que pasó de 5,3% en febrero a 4,8% en marzo de 2026. El comportamiento de los alimentos también contribuyó, con una reducción de 4,2% a 3,5% en el mismo periodo. A esto se suma la caída de la inflación básica, que bajó de 5,5% a 5,1%.

Las expectativas del mercado mostraron estabilidad, con proyecciones de inflación de 6,3% para cierre de 2026 y de 4,1% a dos años, acercándose al rango meta del Banco. Además, se registró menor presión en precios de importados y una tasa de cambio más estable.

El foco pasará a elecciones