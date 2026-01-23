Pese a reclamos en redes de alza desorbitada de Airbnb por concierto de Bad Bunny, a la Alcaldía han llegado “menos de 10 denuncias”

Mientras en redes sociales se multiplican las quejas por supuestos cobros abusivos y cancelaciones de última hora en alojamientos turísticos por las tres fechas de concierto de Bad Bunny (23, 24 y 25 de enero), el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , llamado a “hablar desde los datos y no desde la emoción”.
Según explicó en entrevista con Blu Radio, los casos reportados oficialmente por precios desbordados o cancelaciones injustificadas en plataformas como Airbnb no superan la decena, una cifra que, asegura, está lejos de reflejar una situación generalizada.