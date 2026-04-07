Precio de la urea sube 50% por la guerra en Irán y golpea a Colombia, que depende de las importaciones

El precio de los fertilizantes, en particular la urea, registra un fuerte incremento en los mercados internacionales como consecuencia del bloqueo en el estrecho de Hormuz por la guerra en Irán. Este insumo clave para la producción agrícola ha subido cerca de 50%, generando preocupación en el sector. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó a EL COLOMBIANO que este aumento responde directamente a las restricciones en el comercio global. “La urea ha subido prácticamente un 50% desde que inició el bloqueo en el estrecho de Hormuz”, sostuvo. El impacto en Colombia dependerá, según el dirigente gremial, de los inventarios disponibles en el país y del comportamiento de los comercializadores en la cadena de distribución.

Lo cierto es que a medida que la guerra continúa los precios se ven más afectados. Por ejemplo, un sondeo realizado por este medio de comunicación en tiendas de insumos agropecuarios de Medellín, a corte del 10 de marzo, pudo constatar que antes de la guerra en Medio Oriente un bulto de urea de 50 kilogramos se conseguía alrededor de $120.000; pero luego pasó a costar $130.000.

Colombia importa el 94% de sus agroinsumos

El país enfrenta una alta vulnerabilidad frente a choques externos en este mercado. Colombia importa más de 2,4 millones de toneladas de fertilizantes al año, y más del 94% del total que se consume proviene del exterior. Dentro de ese volumen, la urea representa entre el 20% y el 28%, lo que la convierte en uno de los insumos más relevantes para la productividad agrícola. Le puede gustar: Ormuz en la mira: Trump amenaza a Irán tras fracaso de su ofensiva relámpago Bedoya advirtió que esta dependencia se explica, en parte, por la falta de producción local de materias primas como el potasio, así como por el rezago en el desarrollo del fósforo. “Nuestra dependencia de los mercados internacionales es muy amplia”, señaló.

¿Cuándo se verían los efectos en el mercado?

El impacto no sería inmediato. Según explicó Bedoya, los efectos dependen de los ciclos de siembra y fertilización, por lo que cualquier presión sobre los precios de los alimentos se evidenciaría meses después. “Fertilizantes costosos hoy no implican comida cara mañana”, indicó, al advertir que el comportamiento final dependerá de variables como la oferta, la demanda y los datos que se consoliden en los próximos meses.

¿Qué está haciendo el Gobierno y la comunidad internacional?

La Sociedad de Agricultores de Colombia señaló que el Gobierno cuenta con herramientas como el mecanismo de libertad vigilada, implementado desde la pandemia, que permite monitorear y transparentar la evolución de los precios de los fertilizantes en el país.