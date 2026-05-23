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Video | Así despidió el Liverpool a Mohamed Salah; el club le agradeció al ‘rey egipcio’ su legado

El colombiano Luis Díaz fue uno de los que envió un emotivo mensaje de despedida para el delantero egipcio que lo acogió en su paso por Liverpool.

  • Mohamed Salah con sus hijas Makka y Kayan, protagonistas en el video de su despedida de Liverpool, este domingo será su último juego con los Reds. FOTO TOMADA X@LFC
    Mohamed Salah con sus hijas Makka y Kayan, protagonistas en el video de su despedida de Liverpool, este domingo será su último juego con los Reds. FOTO TOMADA X@LFC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Luego de nueve años en Liverpool, el egipcio Mohamed Salah termina su vinculación con el club, que le hizo un emotivo video de despedida al rey egipcio que ganó seis títulos con los Reds.

En las redes sociales, el club publicó que, “desde su llegada en 2017, Salah ha dejado su nombre en los libros de récords del club con números individuales asombrosos y un éxito colectivo histórico”.

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Además, resaltó entre sus títulos la “Liga de Campeones y el bicampeón de la Premier League, enfatizando en que ocupa el tercer lugar en la lista de los mejores goleadores de todos los tiempos de los Rojos, con 257 anotaciones”.

La última aparición de Mohamed con la roja del Liverpool será este domingo, a las 10:00 a.m., hora de Colombia, ante el Brentford en Anfield.

En una entrevista dada a la página oficial del club, Salah habló sobre su paso por el club, sobre cómo se esforzó por cumplir casi una década con la camiseta del Liverpool y reflexionó sobre los momentos clave de su paso por Merseyside”.

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El rey egipcio reveló también la profunda conexión que ha forjado con sus seguidores, al tiempo que repasa muchos momentos destacados.

En el video de despedida de Salah se unieron sus hijas, Makka y Kayan. En el documento cinematográfico que le preparó el club, Salah visita lugares que guardan recuerdos especialmente especiales de los últimos nueve años.

Entre los mensajes de despedida para el rey egipcio estuvo uno del colombiano Luis Díaz, quien agradeció la hospitalidad y recibimiento que le dio Salah a su llegada al Liverpool.

“Me ayudó mucho porque fue una de las primeras personas que nos acogió cuando llegamos aquí, fue el primero en hablar directamente con nosotros. No solo para mí, sino también para Darwin Núñez, nos llevó a un lado y nos dijo: Lo que sea que necesites, estoy a tu disposición. Intentad seguir haciendo lo que hacíais en vuestros equipos anteriores, no os presionéis demasiado. Este es un equipo como cualquier otro, bueno, un poco más grande por la importancia que tiene, pero ya hacíais un trabajo fantástico en vuestros equipos anteriores, así que seguid así”.

Díaz también resaltó que “estuvo extremadamente atento a lo que sucede en tu entorno, con tu familia. Preguntaba por ellos, cómo están, nunca nos dejó solos”.

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