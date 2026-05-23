Video | Así despidió el Liverpool a Mohamed Salah; el club le agradeció al ‘rey egipcio’ su legado

Luego de nueve años en Liverpool, el egipcio Mohamed Salah termina su vinculación con el club, que le hizo un emotivo video de despedida al rey egipcio que ganó seis títulos con los Reds.
En las redes sociales, el club publicó que, “desde su llegada en 2017, Salah ha dejado su nombre en los libros de récords del club con números individuales asombrosos y un éxito colectivo histórico”.
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Además, resaltó entre sus títulos la “Liga de Campeones y el bicampeón de la Premier League, enfatizando en que ocupa el tercer lugar en la lista de los mejores goleadores de todos los tiempos de los Rojos, con 257 anotaciones”.