Medellín destronó a Cartagena con el precio más alto del pollo asado durante julio

Medellín reportó el precio más alto del pollo asado en julio de 2025, con un promedio de $44.300. Con esta cifra, la capital antioqueña se desplazó a Cartagena, donde un pollo asado pudo llegar a costar, en promedio, $43.200 el mes pasado.
Estos datos provienen del tradicional Índice del Pollo Asado, un sondeo que ofrece una lectura anticipada de lo que podría reflejar el Índice de Precios al Consumidor, IPC, o la inflación que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.