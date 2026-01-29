El oro está imparable: supera los US$5.500 la onza y marca récord histórico por noveno día

El precio del oro volvió a marcar un máximo histórico al superar los US$5.500 la onza, con lo que completó nueve jornadas consecutivas de ganancias, impulsado por un dólar más débil y la creciente salida de inversionistas de los mercados de bonos soberanos y divisas. Durante la sesión, el metal precioso llegó a avanzar hasta 3,3%, ampliando el fuerte repunte del 4,6% registrado el día anterior, el mayor incremento diario desde el momento más crítico de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020. Puede leer: Precio del oro a US$5.100: estos son los tres gigantes que ganan con el récord histórico en Colombia En algunos tramos de la jornada, el oro llegó a subir más de US$300, alcanzando niveles cercanos a US$5.595 la onza, en un contexto de mayor nerviosismo geopolítico.

Tensiones geopolíticas y declaraciones de Trump avivan la demanda

El avance del oro se intensificó en un contexto de mayor nerviosismo geopolítico, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Teherán debería negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que Occidente considera orientado a la eventual fabricación de un arma atómica. “Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!”, escribió Trump en su red Truth Social. Relacionado: El oro logra por primera vez los 5.000 dólares por onza; ¿por qué es el refugio del mundo?

Dudas sobre la Reserva Federal refuerzan los activos refugio

El sólido rally del oro en lo corrido del año también ha sido respaldado por las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal, factores que han fortalecido la demanda por activos refugio y han impulsado la llamada operación de depreciación frente a los instrumentos financieros tradicionales.

La plata también alcanza un máximo histórico

Pero el apetito por los metales preciosos no se limita al oro. La plata también marcó un récord histórico, al superar los US$120 por onza durante la sesión de este jueves, acompañando el fuerte movimiento del mercado de refugio.

Analistas advierten una combinación inusual de factores