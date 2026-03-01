Caos aéreo en Medio Oriente: aeropuertos cerrados y 3.400 vuelos cancelados por ataques iraníes

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenó un cierre masivo del espacio aéreo en Oriente Medio, interrumpiendo uno de los corredores aéreos más estratégicos del mundo.
La ofensiva obligó a múltiples países a cerrar sus cielos desde el sábado y todavía persisten las cancelaciones masivas.
Basta revisar la plataforma Flightradar24, que mide los vuelos en tiempo real, para ver la gran cantidad de cancelaciones. Según información de El País de España, 3.400 vuelos han sido cancelados en los siete principales aeropuertos de la región. Además, más de 19.000 vuelos registraron retrasos en medio de la escalada bélica.