Este es el precio en preventa del nuevo iPhone 17; ¡la versión Pro Max supera los $11 millones!

Ya puede reservar su nuevo iPhone 17 en los canales oficiales de venta que tiene la multinacional tecnológica, Apple, en el país: Mac Center y iShop. La preventa va desde este 12 de septiembre de 2025 hasta el próximo viernes 19 de septiembre, que es la fecha oficial del lanzamiento global de la compañía. El nuevo iPhone 17 va a costar $4.699.000 en su versión estándar. Los precios del nuevo teléfono van desde los casi $4.700.000 millones hasta los $11.690.000 millones, para aquellos que deseen adquirir el iPhone 17 Pro Max en la preventa. Este nuevo teléfono se presenta como una actualización potente y equilibrada. En su interior, el chip A19 ofrece 20% más de rendimiento, lo que se complementa con una batería de mayor duración que permite hasta ocho horas adicionales de reproducción de video. Su sistema fotográfico da un salto con una cámara principal de 48 MP. Le puede interesar: La revaluación del peso colombiano ayudará a que el nuevo iPhone 17 sea más barato

Estos son los precios de preventa del nuevo iPhone 17

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">iPhone 17 lineup overview 🔥 <a href="https://t.co/EVPjB4NsCs">pic.twitter.com/EVPjB4NsCs</a></p>— Apple Hub (@theapplehub) <a href="https://twitter.com/theapplehub/status/1965543196706119828?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La versión del iPhone 17 de 256 GB es la única que no rebasa los $5 millones. El teléfono de 512 GB va a estar disponible desde los $5.800.000 millones. En este modelo, no hay ningún móvil que tenga 1 TB de capacidad. Durante el lanzamiento, Tim Cook, actual CEO de Apple, destacó que“tenemos una clara filosofía en todos nuestros lanzamientos y son las nuevas experiencias en los AirPods, los Apple Watch y los iPhone que ayudan en las tareas diarias”. La nueva innovación, el iPhone Air, a pesar de ser de menor grosor, tiene un mayor costo de venta, que va desde los $5.829.000, en su versión de 256 GB, hasta los $8.200.000 millones, para el modelo que ya alcanza 1 TB de almacenamiento. EliPhone 17 AireDestaca por su diseño excepcionalmente delgado de tan solo 5,6 mm. Está equipado con el potente chip A19 Pro y un módem de bajo consumo para mayor eficiencia. Su pantalla ProMotion de 120 Hz garantiza una fluidez visual superior y cuenta con resistencia reforzada. Este modelo es compatible exclusivamente con las eSIM.

¿Cuáles son las características del nuevo iPhone 17?

La versión del iPhone 17 Pro Max más costosa roza los $12 millones no solo debido a sus novedades en el plano de innovaciones en el chip, la cámara y demás, sino porque es el único celular en este lanzamiento de Apple que va a llegar a las 2 TB. La versión Pro del teléfono con más almacenamiento solo cuenta con 1 TB y vale $8,8 millones. El modelo Pro Max tiene una pantalla Oled Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con una alta resolución de 2.868 x 1.320 píxeles. Su rendimiento está garantizado por el avanzado procesador Apple A19 Pro de 3 nm.

Los precios de los accesorios