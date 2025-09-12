Mujer es señalada de matar y desmembrar a tres exnovios en Caldas; así habría cometido uno de los crímenes

La Fiscalía reveló que uno de esos casos ocurrió el 21 de abril de 2024 . Esa noche, el hombre que entonces era pareja de Sandra salió de un billar y se dirigió a la casa donde vivía con ella. Nunca volvió a ser visto con vida. Días después, partes de su cuerpo aparecieron en dos sectores del municipio, conocidos como El Tulfor y el puente Lázaro .

En Anserma, un municipio de Caldas, comenzó a circular un rumor inquietante. Los hombres que se cruzaban en la vida de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera no terminaban bien. Hoy las autoridades la señalan de un patrón macabro. Tres compañeros sentimentales muertos y un rastro de violencia que la tiene tras las rejas.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas”, detalló el ente investigador.

Según el dictamen de Medicina Legal, la víctima fue sometida a golpes y heridas con arma blanca hasta causarle la muerte. Luego, de acuerdo con las pruebas, fue desmembrada y sacada de la vivienda en dos maletas. El expediente registra que Sandra habría conservado la motocicleta del hombre.

Ese crimen encendió las alarmas de los investigadores, que pronto comenzaron a mirar hacia atrás. Entonces apareció un dato clave y es que no era la primera vez que alguien cercano a Mosquera terminaba muerto. Otros dos casos, ocurridos en Pereira y Santuario (Risaralda), también apuntaban a la misma mujer, aunque la Fiscalía aún no ha revelado los detalles.

Con este historial, Sandra Tatiana Mosquera Mosquera fue capturada, imputada por homicidio agravado y hurto calificado, y enviada a prisión.