¿Quiere estar a la moda? Esto es lo que se está usando y lo que no, según los expertos

Para algunos, conocer las prendas y estilos que están en tendencia es clave a la hora de decidir qué usar cada día. Además de funcionar como una guía personal, estas modas resultan útiles para los expertos de la industria, pues les permiten identificar cuáles siguen vigentes y cuáles, por el contrario, están desapareciendo de los armarios.

Una de las que está en auge es el streetwear, marcada por la influencia musical del reguetón. Sebastián Echeverri, diseñador de moda, explica que este segmento viene creciendo en Colombia, especialmente en Medellín, considerada la capital de la moda urbana y donde están surgiendo marcas enfocadas en el lujo como Y/Out y Clemont, de la cual él es el creador.

El romance oscuro es otra propuesta vigente. Este estilo se caracteriza por su inspiración gótica y el protagonismo del color negro, combinado con encajes y transparencias que le aportan un aire de elegancia.

A estas se suma el maximalismo, una apuesta para quienes buscan prendas que potencien su estilo personal. Maxi estampados, colores vibrantes y accesorios de gran tamaño son los elementos clave de esta tendencia.